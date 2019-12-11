Песков: говорить о победителях и проигравших на "нормандском саммите" не уместно

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-11T13:03:12+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что говорить о том, кто стал победителем "нормандского саммита" неуместно, поскольку главной целью всех его участников был поиск пути урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

- Здесь, собственно, наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель - это возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, - сообщил журналистам представитель Кремля.

Песков также отметил, что важные шаги в направлении решения этой проблемы уже предприняты, но сделать предстоит гораздо больше.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала Владимира Путина победителем саммита, сказав ему по пути на пресс-конференцию "сегодня ты победитель".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748648" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки».

ИСТОЧНИК KP.RU