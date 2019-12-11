Песков: говорить о победителях и проигравших на "нормандском саммите" не уместно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что говорить о том, кто стал победителем "нормандского саммита" неуместно, поскольку главной целью всех его участников был поиск пути урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
- Здесь, собственно, наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель - это возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, - сообщил журналистам представитель Кремля.
Песков также отметил, что важные шаги в направлении решения этой проблемы уже предприняты, но сделать предстоит гораздо больше.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала Владимира Путина победителем саммита, сказав ему по пути на пресс-конференцию "сегодня ты победитель".
Владимир Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Нормандский саммит: Встреча Путина, Зеленского, Макрона и Меркель в Париже 9 декабря 2019 года»