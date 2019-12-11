В России собираются ввести пошлины на покупки из зарубежных онлайн-магазинов дороже 20 евро

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-11T13:46:05+03:00

Порог беспошлинного ввоза посылки в Россию из зарубежного онлайн-магазина снизится к 1 января 2020 года до €100 Фото: Олег ЗОЛОТО

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова снизить порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных онлайн-магазинов в Россию. Снижение будет происходить постепенно: к 1 января 2020 года до €100, до €50 к 1 января 2021 года и до €20 к 1 января 2022 года,

- Снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года с €500 до €200 - это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее. Резолюция Дмитрия Медведева на письме Силуанова, которая звучит полностью следующим образом: "В целом - согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - не означает, что это конечное решение. Оно еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии, - передаёт слова пресс-секретаря пермьер-министра Олег Осипова ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал об изменениях правил ввоза посылок в 2019 году: тогда допустимый порог снизился с €1000 до €500, а максимальный вес посылки составил 31 килограмм.

Также сайт "Комсомольская правда" писал о том, что российские интернет-продавцы пожаловались на неравную конкуренцию и просят обложить частных импортеров пошлиной в 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU