2019-08-28T18:23:09+03:00
Звезды

Эд Ширан заявил о творческой паузе

Мировая звезда не будет выходить на сцену полтора года
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Эд Ширан заявил, что возьмет творческую паузуЭд Ширан заявил, что возьмет творческую паузуФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Известный на весь мир британский поп-музыкант Эд Ширан сообщил о творческой паузе. Певец планирует отдохнуть и переосмыслить свою деятельность, на это потребуется полтора года.

На протяжении этого времени артист не будет выходить на сцену.

О своем решении исполнитель заявил во время выступления в своем родном городе в Ипсвиче. Именно здесь завершилось большое турне, которое началось еще в 2017 году.

- Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года, - призналась звезда, стоя на сцене.

Завершение большой работы исполнитель сравнил с расставанием с девушкой: трудно, нужно все взвесить и многое обдумать, но жизнь продолжается.

Ранее тур Ширана признали самым кассовым в истории выступлений. За 12 концертов до окончания турне сумма сборов оценивалась в 755,6 миллионов долларов.

Это рекордный показатель, ранее первенство по сборам принадлежало ирландской рок-группе «U2 360°» с 2009 по 2011 год они заработали 736,4 млн рублей.

В начале августа звезда поделился печальной новостью. Пока он находится на гастролях его кота сбил автомобиль. Питомец остался дома под присмотром менеджера, но сберечь его не смогли. Это известие ввело артиста в настоящую депрессию, сообщает Пятый канал.

Эд Ширан спел в форме российской сборной по футболу на концерте в Москве.twitter.com/sssssilly

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочие, спасшие семью из пожара в Видом, получат премии
В партии Зеленского допустили увеличение подоходного налога на Украине
В Италии демократическая партия поддержала кандидатуру Конте на пост премьера
Число браков и разводов в России достигло рекордного минимума за последние 30 лет
Опрос: Зеленский добился рекордного доверия украинцев
В МИД РФ заявили, что Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании до середины октября
Водители начнут получать штрафы за выявленное с камер отсутствие ОСАГО с начала 2020 года
Медведев: Бюджет РФ до 2022 должен быть ориентированным на развитие науки
"Кушать меньше, но чаще": Главный диетолог Москвы дал советы по питанию школьников
Болтон обвинил КНР в краже технологий F-35 для собственного истребителя
МИД РФ: Россия рассчитывает на скорое и полное оправдание Вышинского
Сенатор Пушков оценил условие Волкера для присоединения РФ к "Большой семерке"
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года
Новый космический корабль "Федерация" будет рассчитан на высоких космонавтов
Зеленский выступил за присоединение США к «Нормандскому формату»
Нью-Дели и Москва ведут подготовку к визита Путина в Индию в 2020 году
Российским пластическим хирургам увеличат срок обучения
«Вопрос не к нам»: Песков прокомментировал покупку Путиным мороженого у «той же» продавщицы
Дрон помешал посадке самолета в аэропорту Лондона
Коломойский призвал снять с РФ часть санкций
Песков назвал возмутительными инциденты с полицейскими в Екатеринбурге и Анапе
Начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО договорились продолжать контакт между сторонами
Ученые связали ожирение с пониженной реакцией на вкус еды
Списки обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут меняться
Россия продолжит оснащать армию Афганистана для борьбы с терроризмом