Эд Ширан заявил о творческой паузе

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-28T18:23:09+03:00

Мировая звезда не будет выходить на сцену полтора года

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Известный на весь мир британский поп-музыкант Эд Ширан сообщил о творческой паузе. Певец планирует отдохнуть и переосмыслить свою деятельность, на это потребуется полтора года.

На протяжении этого времени артист не будет выходить на сцену.

О своем решении исполнитель заявил во время выступления в своем родном городе в Ипсвиче. Именно здесь завершилось большое турне, которое началось еще в 2017 году.

- Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года, - призналась звезда, стоя на сцене.

Завершение большой работы исполнитель сравнил с расставанием с девушкой: трудно, нужно все взвесить и многое обдумать, но жизнь продолжается.

Ранее тур Ширана признали самым кассовым в истории выступлений. За 12 концертов до окончания турне сумма сборов оценивалась в 755,6 миллионов долларов.

Это рекордный показатель, ранее первенство по сборам принадлежало ирландской рок-группе «U2 360°» с 2009 по 2011 год они заработали 736,4 млн рублей.

В начале августа звезда поделился печальной новостью. Пока он находится на гастролях его кота сбил автомобиль. Питомец остался дома под присмотром менеджера, но сберечь его не смогли. Это известие ввело артиста в настоящую депрессию, сообщает Пятый канал.

Эд Ширан спел в форме российской сборной по футболу на концерте в Москве.twitter.com/sssssilly

ИСТОЧНИК KP.RU