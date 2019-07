Эд Ширан на бис в Москве вышел в футболке сборной РФ по футболу

СЕГОДНЯ 01:01 2019-07-20T01:01:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Британский музыкант, автор и исполнитель песен Эд Ширан вышел на бис в Москве в футболке сборной России по футболу. В рамках мирового турне в поддержку его третьей студийной пластинки Divide певец выступил 19 июля на московском стадионе "Открытие-Арена" .

Эд Ширан спел в форме российской сборной по футболу на концерте в Москве.twitter.com/sssssilly

В форме российских футболистов Ширан исполнил две свои самые известные композиции Shape Of You, а после - с I Don't Need You, You need me.

"Я родом из маленького британского города, моей мечтой было однажды выступить в Лондоне. После моя карьера заносила меня все дальше и дальше, теперь я в России, и я счастлив", - цитирует слова Ширана ТАСС.

Это первый концерт 28-летнего лауреата премии Grammy в России. На “разогреве” у него выступили шведская певица Зара Ларссон и британский певец Джеймс Бэй. Во время шоу пошел дождь, но люди в фан-зоне продолжали танцевать и петь.

ИСТОЧНИК KP.RU