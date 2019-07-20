2019-07-20T01:01:29+03:00
Звезды

Эд Ширан на бис в Москве вышел в футболке сборной РФ по футболу

Концерт британского исполнителя состоялся 19 июля на стадионе "Открытие-Арена" [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Британский певец и музыкант Эд Ширан дал концерт в МосквеБританский певец и музыкант Эд Ширан дал концерт в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский музыкант, автор и исполнитель песен Эд Ширан вышел на бис в Москве в футболке сборной России по футболу. В рамках мирового турне в поддержку его третьей студийной пластинки Divide певец выступил 19 июля на московском стадионе "Открытие-Арена" .

Эд Ширан спел в форме российской сборной по футболу на концерте в Москве.twitter.com/sssssilly

В форме российских футболистов Ширан исполнил две свои самые известные композиции Shape Of You, а после - с I Don't Need You, You need me.

"Я родом из маленького британского города, моей мечтой было однажды выступить в Лондоне. После моя карьера заносила меня все дальше и дальше, теперь я в России, и я счастлив", - цитирует слова Ширана ТАСС.

Это первый концерт 28-летнего лауреата премии Grammy в России. На “разогреве” у него выступили шведская певица Зара Ларссон и британский певец Джеймс Бэй. Во время шоу пошел дождь, но люди в фан-зоне продолжали танцевать и петь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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