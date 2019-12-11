2019-12-11T15:50:44+03:00
Политика

Эксперт объяснил, сможет ли Турция действительно выгнать американцев с авиабазы Инджирлик

Скорее всего, страны остановятся на взаимных угрозах, но к решительным действиям не перейдут
Елена АКИМОВА
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Турция пригрозила выгнать американских военных со своей авиабазы в случае введения санкций за покупку С-400Турция пригрозила выгнать американских военных со своей авиабазы в случае введения санкций за покупку С-400Фото: REUTERS
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Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский объяснил, стоит ли всерьез воспринимать заявление Турции о военном присутствии американцев на авиабазе Инджирлик.

Анкара пригрозила запретом Вашингтону в случае введения санкций за покупку С-400.

Эксперт уверен, что дальше угроз дело не пойдет и страны вряд ли перейдут к реальным мерам.

- Для американцев это серьёзный аргумент, крупная база. К тому же она хорошо модернизирована и потеря места станет стратегическим уроном, - комментирует RT Надеин-Раевский.

Мало вероятно, что США продолжит и дальше разрушать отношения с Анкарой.

- Скорее всего, перед определённой красной линией обе стороны остановятся. Для США потеря Турции как восточного форпоста НАТО — потеря невосполнимая, — заключил эксперт.

Ранее соответствующее заявление о военном присутствии сделал министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Он напомнил, что российские комплексы являются оборонительными системами. Их не планируют использовать для нападения на кого-либо. А потому введение ограничительных мер необоснованно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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