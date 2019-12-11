2019-12-11T18:27:25+03:00
Общество

Путин назвал беспардонной ложью "антисоветскую" резолюцию Европарламента

Президент призвал бороться с искажениями, раскрывая правду о войне
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Путин призвал бороться с искажением истории Второй мировой войныПутин призвал бороться с искажением истории Второй мировой войныФото: REUTERS
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Владимир Путин заявил, что попытки искажения истории Второй мировой войны продолжаются и по сей день. И делают это не только пособники нацистов, но и вполне уважаемые международные институты. В качестве примера президент привел недавнюю резолюцию Европарламента, которая фактически уравнивает нацистских агрессоров и Советский Союз.

- Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941<...> Cкладывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего, - приводит его слова ТАСС.

По мнению президента, единственно верным ответом на эту беспардонную ложь станет правда. Россия должна продолжать раскрывать и публиковать архивные материалы, правдиво рассказывая о событиях войны.

Напомним, в сентябре Европарламент принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". В документе утверждалось, что войну в равной мере спровоцировали Германия и Советский Союз. Причем значительная часть документа была посвящена критике советского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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