СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-11T19:56:53+03:00

В США одобрили санкции против Турции из-за С-400 и операции в Сирии Фото: REUTERS

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Комитет Сената Конгресса Соединённых Штатов по иностранным делам одобрил пакет санкций в отношении Турции и ее финансового сектора за приобретение и использование российских зенитных ракетных систем С-400 и проведение военной операции «Источник мира» в Сирии.

«Действия Турции за прошедший год действительно выходят за рамки. Этот законопроект разъясняет Турции что ее поведение по отношению к Сирии неприемлемо, и покупка системы С-400 является несостоятельной», - заявил представитель демократической партии в комитете Роберт Менендес на своей странице в Twitter.

Законопроект поступит на рассмотрение Сената. Согласно документу, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп должен ввести ограничения против лиц, которые причастны к операции «Источник мира», в том числе против министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара попросит Вашингтон вывести своих военных с авиабазы Инджирлик, если в отношении нее будут введены ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU