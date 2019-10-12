В МИД Турции объяснили рассказали о причинах покупки Анкарой ЗРК С-400 у РФ
В ведомстве заявили, что у турецкой стороны нет своих собственных оборонительных систем
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна приобретает зенитные ракетные системы С-400 из-за нежелания Анкары просить НАТО разместить их системы ПВО вдоль своих границ.
- У Турции нет своих собственных оборонительных систем. Мы благодарим Испанию за то, что она сдержала обещание и оставила свои ЗРК Patriot на наших границах, - отметил дипломат.
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ИСТОЧНИК KP.RU