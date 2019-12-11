«Что-то многовато»: Путину сообщили о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей

СЕГОДНЯ 22:33 2019-12-11T22:33:20+03:00

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Неисполнение расходов федерального бюджета России в 2019 году составит до 1 триллиона рублей. Об этом глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил российском президенту Владимиру Путину.

«Что-то многовато», - ответил российский лидер.

Кудрин рассказал, что исполнения национальных проектов на 1 ноября составляет лишь 67%. По его словам, некоторые мероприятия уточнялись до середины года, поэтому финансирование и исполнение ряда нацпроектов запущенных еще 1 января задержалось.

«На 1 ноября было исполнено 67% всех нацпроектов. При том некоторые нацпроекты на 1 ноября были исполнены менее, чем на 20%. Некоторые проекты идут достаточно хорошо - 80-89%», - сообщил глава Счётной палаты.

Напомним, в мае в Кремле состоялась «инвентаризация» нацпроектов спустя год после подписания указа об их реализации. Одной из основных претензий российский лидер назвал необоснованную бюрократию в работе, а также обратил внимание на затягивание сроков реализации. Президент заявил, что каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU