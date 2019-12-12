Бесплатный сыр только в мышеловке: россиян предупредили об опасности Free WiFi

СЕГОДНЯ 01:54 2019-12-12T01:54:10+03:00

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Известная антивирусная компания ESET провела исследование на тему безопасности в интернете. И напомнила о данных, которые лучше не оставлять на просторах всемирной паутины через бесплатный WiFi.

По данным специалистов, 74% пользователей интернета в России подключаются к общественным точкам доступа. При этом, 49% опрошенных пользуются подключением к интернету в кафе, 42% - в гостиницах, 35% - в ТЦ и 34% интервьюируемых - в аэропортах.

Для большинства их них выход в интернет нужен для общения в социальных сетях. Таких было около 60% опрошенных. Проверяют почту порядка 40%, а каждый десятый пользуется через общественный WiFi банковскими приложениями.

Эксперты предупредили, что публичные подключения к сети небезопасны. Через них мошенники могут перехватить трафик, пароль от аккаунтов в соцсетях и другие личные данные, в том числе и платежную информацию. В компании уточнили, что для таких целей злоумышленники даже могут создавать поддельные точки доступа.

Однако тот факт, что отказаться от общественного интернета иногда сложно, эксперты все же признали. В связи с этим они рекомендовали соблюдать правила безопасности, не подсоединяться к подозрительным точкам доступа и использовать антивирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU