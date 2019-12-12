2019-12-12T07:18:19+03:00
Общество

Совет Федераций поддержал идею наказывать чиновников за оскорбление граждан

Но к документу есть ряд претензий
Мария ИГНАТЬЕВА
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Совет Федераций поддержал идею наказывать чиновников за оскорбление граждан. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССовет Федераций поддержал идею наказывать чиновников за оскорбление граждан. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. С такой инициативой выступил депутата от партии ЛДПР Александра Старовойтова. По его словам, к документу есть ряд претензий.

- Если следовать доводам о том, что мы идем по пути декриминализации законодательства, то статью УК РФ 319 "Оскорбление представителя власти" нужно тоже отменять. Но если нет, то пусть норма будет зеркальной и чиновник несет ответственность за свои слова, - сказал Старовойтов в интервью для "Известий".

Отмечается, что комитет СФ "полагает возможным поддержать концепцию представленного проекта федерального закона". Более того, они разделяют позицию автора законопроекта относительно актуальности поднятого вопроса. Но, тем не менее, просит обосновать введение дополнительных норм регулирования этого вопроса на законодательном уровне. В законе уже есть уголовная статья "Оскорбление".

В комитете верхней палаты парламента обратили внимание, что введение новой нормы может привести к конкуренции со статьей "Превышение должностных полномочий".

Сайт kp.ru писал ранее, что в Госдуму 12 сентября был направлен законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Автором проекта стал Депутат от фракции ЛДПР Александр Старовойтов. Он предложил дополнить существующий закон статьей, предусматривающей наказание в виде уголовной ответственности за оскорбление граждан. Чиновнику грозит штраф в размере от 500 до 800 тысяч рулей. Если оскорбление произнесено публично, что авторы законопроекта предлагают ввести штраф до 2 миллионов рублей. Проектом предусмотрены и тюремные сроки от 3 до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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