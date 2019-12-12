2019-12-12T11:06:26+03:00
Политика

Правительство почти на треть урезало квоту на иностранных работников

В 2020 году будет выдано чуть менее 105 тысяч приглашений на въезд в страну в рамках профессиональной деятельности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство России значительно урезало квоту на иностранных работников в 2020 году. По сравнению с 2019-м количество допустимых приглашений и разрешений сократилось на 27%.

Тенденция к снижению наблюдается уже несколько лет. Если в 2019 году на основании визы могли прибыть 144 583 человека, то в 2018-м эта цифра была на 20% больше.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24