Правительство почти на треть урезало квоту на иностранных работников

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-12T11:06:26+03:00

В 2020 году будет выдано чуть менее 105 тысяч приглашений на въезд в страну в рамках профессиональной деятельности

Изменить размер текста: A A

Правительство России значительно урезало квоту на иностранных работников в 2020 году. По сравнению с 2019-м количество допустимых приглашений и разрешений сократилось на 27%.

Тенденция к снижению наблюдается уже несколько лет. Если в 2019 году на основании визы могли прибыть 144 583 человека, то в 2018-м эта цифра была на 20% больше.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU