Путин сократил трудовой стаж для получения гражданства России

СЕГОДНЯ 18:33 2019-09-19T18:33:49+03:00

Высококвалифицированным специалистам нужно будет отработать всего один год

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Размер трудового стажа, необходимого для получения российского гражданства иностранным высококвалифицированным специалистом, был сокращен с трех лет до одного года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Изменения распространяются на квалифицированных специалистов, которые работают по профессиям, включенным в специальный список. Они могут рассчитывать на получение российского паспорта в упрощенном режиме - без соблюдения условий о сроке проживания в стране.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU