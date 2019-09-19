Путин сократил трудовой стаж для получения гражданства России
Высококвалифицированным специалистам нужно будет отработать всего один год
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Размер трудового стажа, необходимого для получения российского гражданства иностранным высококвалифицированным специалистом, был сокращен с трех лет до одного года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Изменения распространяются на квалифицированных специалистов, которые работают по профессиям, включенным в специальный список. Они могут рассчитывать на получение российского паспорта в упрощенном режиме - без соблюдения условий о сроке проживания в стране.
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ИСТОЧНИК KP.RU