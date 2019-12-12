На Новодевичьем кладбище готовятся к похоронам Юрия Лужкова
Пока в Храме Христа Спасителя проходит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, на Новодевичьем кладбище завершается подготовка к похоронам.
«Комсомолка» уже сообщала, что место на одном из старейших и элитных кладбищ Москвы семье Лужкова выделила мэрия. Экс-градоначальника похоронят около могил певицы Людмилы Зыкиной и актера Юрия Никулина.
По территории снуют рабочие в оранжевых спецовках. Несколько участков обнесли временной оградой.
- Ожидается, что придет много людей, будет тесно, никто не хочет, чтоб народ, не дай бог, по чужим могилам шёл, - объясняет один из охранников. - Поэтому пускать будут только с главного входа.
Могилу выкопали с утра. Рядом с ней возвышается горка свежей земли. Рабочие укрепили стенки ямы, установили ритуальный лифт. Так называют устройство, на которое будет установлен гроб - его на ремнях опустят вниз.
- Вокруг мы сейчас все лапником выложим, еловыми ветками, - объясняет один из спецов.
На него шикает начальник: мол, работай, давай. Чуть поодаль установили навесы, машинами доставляют венки и цветы.Планируется, что Юрия Лужкова на Новодевичье доставят после отпевания в Храме Христа Спасителя в 15:20.
На Новодевичьем кладбище идет подготовка к похоронам Юрия Лужкова.Пока в Храме Христа Спасителя проходит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, на Новодевичьем кладбище завершается подготовка к похоронам. «Комсомолка» уже сообщала, что место наполним из старейших и элитных кладбищ Москвы семье Лужкова выделила мэрияАлександр РОГОЗА
ИСТОЧНИК KP.RU