2019-12-12T11:54:33+03:00
Общество

На Новодевичьем кладбище готовятся к похоронам Юрия Лужкова

Тело бывшего мэра Москвы привезут сюда из Храма Христа Спасителя к 15:20
Семен ЕЛЕНИН
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Пока в Храме Христа Спасителя проходит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, на Новодевичьем кладбище завершается подготовка к похоронам.

«Комсомолка» уже сообщала, что место на одном из старейших и элитных кладбищ Москвы семье Лужкова выделила мэрия. Экс-градоначальника похоронят около могил певицы Людмилы Зыкиной и актера Юрия Никулина.

По территории снуют рабочие в оранжевых спецовках. Несколько участков обнесли временной оградой.

- Ожидается, что придет много людей, будет тесно, никто не хочет, чтоб народ, не дай бог, по чужим могилам шёл, - объясняет один из охранников. - Поэтому пускать будут только с главного входа.

Могилу выкопали с утра. Рядом с ней возвышается горка свежей земли. Рабочие укрепили стенки ямы, установили ритуальный лифт. Так называют устройство, на которое будет установлен гроб - его на ремнях опустят вниз.

- Вокруг мы сейчас все лапником выложим, еловыми ветками, - объясняет один из спецов.

На него шикает начальник: мол, работай, давай. Чуть поодаль установили навесы, машинами доставляют венки и цветы.Планируется, что Юрия Лужкова на Новодевичье доставят после отпевания в Храме Христа Спасителя в 15:20.

На Новодевичьем кладбище идет подготовка к похоронам Юрия Лужкова.Пока в Храме Христа Спасителя проходит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, на Новодевичьем кладбище завершается подготовка к похоронам. «Комсомолка» уже сообщала, что место наполним из старейших и элитных кладбищ Москвы семье Лужкова выделила мэрияАлександр РОГОЗА

ИСТОЧНИК KP.RU

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