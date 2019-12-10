Похороны Юрия Лужкова пройдут на Новодевичьем кладбище
Пресс-служба мэра Москвы сообщила, где пройдут похороны Юрия Лужкова
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Пресс-служба мэра Москвы сообщила, что похороны Юрия Лужкова пройдут на Новодевичьем кладбище. Дата и время прощания с бывшим градоначальником станут известны позже.
Сайт kp.ru писал, что Юрия Михайловича не стало во вторник, 10 декабря. Политик скончался в одном из медицинских центров Мюнхена, где ему должны были сделать операцию на сердце. Экс-мэру Москвы было 83 года.
Умер Юрий Лужков.Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года
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ИСТОЧНИК KP.RU
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