2019-12-10T13:57:45+03:00
Общество

Похороны Юрия Лужкова пройдут на Новодевичьем кладбище

Пресс-служба мэра Москвы сообщила, где пройдут похороны Юрия Лужкова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-служба мэра Москвы сообщила, что похороны Юрия Лужкова пройдут на Новодевичьем кладбище. Дата и время прощания с бывшим градоначальником станут известны позже.

Сайт kp.ru писал, что Юрия Михайловича не стало во вторник, 10 декабря. Политик скончался в одном из медицинских центров Мюнхена, где ему должны были сделать операцию на сердце. Экс-мэру Москвы было 83 года.

Умер Юрий Лужков.Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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