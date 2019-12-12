Москва прощается с Юрием Лужковым: траурная церемония пройдет в храме Христа Спасителя

Москва прощается с Юрием Лужковым. Бывшего мэра российской столицы не стало во вторник, 10 декабря в возрасте 83 лет. Причиной смерти политика стал анафилактический шок, случившийся в больнице в Мюнхене после плановой операции на сердце.

Прощание с Лужковым: прямая трансляция.В Храме Христа Спасителя прощаются Юрием Лужковым. После церемонии прощания экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с Зыкиной и Михалковым (с) Ruptly

Церемония прощания с Юрием Лужковым состоится 12 декабря 2019 года на Новодевичьем кладбище. Траурная церемония пройдет в храме Христа Спасителя. Его будет отпевать Патриарх Кирилл. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с похорон экс-мэра Москвы.

Напомним, что Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 до 2010 года. После ухода из политики он занялся фермерским хозяйством в Калининградской области.

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