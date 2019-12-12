2019-12-12T12:56:50+03:00
Наука

Уникальную станцию Рамзеса II нашли в Египте

Находка сделана в долине Гизе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Египте найдена древняя гранитная статуяВ Египте найдена древняя гранитная статуяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Археологи обнаружили в Египте верхнюю часть статуи Рамзеса II. Находка была сделана в долине Гизе недалеко от храма древнеегипетского бога Птаха районе Мит Рахина.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири рассказал, что статуя выполнена из розового гранита в виде символа «Ка», который символизирует силу, жизнеспособность и скрытую душу. Ранее архиологи уже встречал подобную статую. Они принадлежала одному из фараонов III династии, но была выполнена не из камня, а из дерева, передает сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что артефакт была найден на частной территории, где местные жители вели нелегальные раскопки. Полиция задержала нарушителей и изъяла находку. В настоящее время уникальная статуя отправлена в египетский музей под открытом небом. Перед тем, как выставить ее, специалисты проведут реставрацию, передает «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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