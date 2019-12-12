2019-12-12T16:38:18+03:00
Экономика

В Петрозаводске модернизируют аэропорт

Работы по обновлению контролирует Госкомиссия по подготовке к 100-летию Карелии
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Фото: Управление пресс-службы Главы Республики КарелияФото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
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Специалисты Государственной корпорации по организации воздушного движения завершают проектные работы для строительства здания нового командно-диспетчерского пункта в аэропорту «Петрозаводск». Об этом сообщил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов.

«В аэропорту оборудованы новый перрон и рулежные дорожки, построено здание АСС (аварийно-спасательная станция), подведены коммуникации. Смонтированы современные радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки, которые позволяют работать в круглосуточном режиме и в любых погодных условиях. Военные строители выполнили ремонт взлетно-посадочной полосы, сделаны уширения концевых частей ВПП, которые позволят принимать самые тяжелые типы воздушных судов с возможностью для их безопасного разворота. В ближайшее время начнутся работы по установке светосигнального оборудования, соответствующего всем современным требованиям», - рассказал министр.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года» продолжается возведение нового аэровокзала. После завершения строительства комплекс сможет принимать и отправлять до 300 авиапассажиров в час, обеспечивая высокий уровень их обслуживания, а также предоставляя условия для комфортного и безопасного пребывания в аэропорту столицы республики.

«Действующее сейчас здание будет работать как международный пункт пропуска, поскольку имеет все необходимые для этого технические средства и помещения для работы пограничников и таможенников,» - отметил Алексей Кайдалов.

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