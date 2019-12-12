Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Левинталя

СЕГОДНЯ 18:39 2019-12-12T18:39:35+03:00

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В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим обязанности главы региона сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Левинталь сам подал прошение об отставке.

Песков также сообщил, что глава государства провел рабочую встречу с новым губернатором Еврейской Автономной области.

Левинталь был назначен врио губернатора Еврейской автономной области в феврале 2015 года, а в сентябре того же года был избран губернатором региона, получив более 75% голосов избирателей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 декабря свой пост покинул и губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который также подал прошение о своей отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU