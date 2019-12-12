Сенат утвердил Салливана на пост американского посла в России

СЕГОДНЯ 21:54 2019-12-12T21:54:44+03:00

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Сенат США утвердил на пост американского посла в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана, кандидатуру которого предложил на эту должность президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

За замгоссекретаря проголосовало 70 сенаторов, против высказались только 22. Для утверждения кандидатуры было достаточно простого большинства из ста представителей сената.

Теперь указ о назначении посла должен подписать глава Белого дома.

Напомним, в начале августа Джон Хантсман подал в отставку с поста американского посла в России. Через некоторое время американский лидер подтвердил возможность назначения на данный пост Салливана.

Как писал сайт kp.ru, на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению кандидатуры американского посла, Салливан заявил, что основной задачей Вашингтона должно стать противодействие проекту газопровода «Северный поток - 2», который, по его словам, позволит Москве «сформировать зависимость для осуществления контроля».

ИСТОЧНИК KP.RU