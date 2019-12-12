Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей

СЕГОДНЯ 23:06 2019-12-12T23:06:45+03:00

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В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей. Американская валюта подешевела на 53,25 копейки по сравнению с предыдущими показателями. Теперь он торгуется по 62,73 рубля за одну единицу валюты.

Евро впервые с сентября опустился ниже 70 рублей. Европейская валюта потеряла в стоимости 68 копеек и опустилась до 69,77 рубля.

Официальный курс валют Центрального Банка России на пятницу, 13 декабря, составил 63,23 рубля за доллар и 70,43 рубля за евро.

Напомним, что на среду, 11 декабря, евро и доллар также потеряли в стоимости. «Американец» опустился до 63,57 рубля, потеряв в цене 14,56 копейки. Европейская валюта подешевела на 11,66 копейки и торговалась по 70,38 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU