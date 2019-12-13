В США ввели санкции против сына президента Никарагуа

СЕГОДНЯ 00:25 2019-12-13T00:28:14+03:00

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В министерстве финансов США внесли в санкционный список сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Имя Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо, а также названия трех компаний страны появились в списке физических и юридических лиц, которые попадают под экономическую «блокаду» штатов. Представителям этого списка запрещен въезд в США, их счета в Америке блокируют.

Ранее в Белом доме нелестно отзывались о президенте Никарагуа. Прошлый советник американского президента Джон Болтон заявлял, что дни Ортеги на посту президента сочтены. Кроме того, в США объявили лидеров трех стран– Кубы, Венесуэлы и Никарагуа «тройкой тиранов». Американский лидер пообещал "освободить народ Никарагуа". В США обеспокоены тем, что вблизи границ штатов находятся страны, где "действуют диктаторы".

ИСТОЧНИК KP.RU