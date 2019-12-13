2019-12-13T04:40:31+03:00
В мире

В ГА ООН приняли три российские резолюции по демилитаризации космоса

Ранее американцы предприняли первые шаги по размещению вооружения в космосе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Резолюции, предложенные Россией, приняли на заседании ГА ООНРезолюции, предложенные Россией, приняли на заседании ГА ООНФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На заседании Генассамблеи ООН большинством голосов приняты три российские резолюции о космосе. Первая из них названа «Неразмещение первыми оружия в космосе». Ранее власти США приняли решение и начали размещать вооружение в космосе, при этом заявляя об «угрозе», которая исходит от Китая, России и Ирана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это попыткой переложить ответственность за дестабилизацию международной безопасности. Президент Владимир Путин заявлял, что в США рассматривают космос как театр военных действий.

Другой документ под названием «Меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» посвящен предотвращению гонки вооружений, сообщают РИА Новости. Третья резолюция – «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности». Согласно этому документы, страны должны предоставлять информацию на различных площадках о том, какие меры они принимают для сотрудничества и "укрепления доверия" в космосе.

Лавров предупредил об опасности гонки вооружений в космосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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