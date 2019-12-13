2019-12-13T06:12:44+03:00
В мире

В Ираке протестующие убили подростка и подвесили над площадью

На фоне тела 16-летнего юноши они делали «радостные селфи»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Протестующие заподозрили мальчика в стрельбе по демонстрантамПротестующие заподозрили мальчика в стрельбе по демонстрантамФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Демонстранты в Ираке жестоко убили 16-летнего подростка, который якобы стрелял в участников протеста. О шокирующем случае написал в твиттер журналист Аббас Джума. Тело мальчика толпа избивала ногами и проволокла по площади.

- Они повесили его труп на столбе и делали радостные селфи, - написал журналист. - Говорят, что мальчик ранее открыл огонь по демонстрантам. Даже если так, линчевание в стиле ИГ (запрещенная в России террористическая организация) - по-моему это слишком.

Он добавил, что обвинить властей уже не получится, все что произошло, дело рук самих демонстрантов.

Народные протесты в Ираке начались с октября 2019 года. Власти Багдада вынуждены были ввести комендантский час. Только за пять дней протестов погибли около ста человек. Протестующие начали с мирной демонстрации - требовали смены правительства, жаловались на безработицу. Вскоре мероприятие переросло в потасовку с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы болезни, которых больше всего боятся россияне
Бывший глава МИД Украины предупредил о возможном переходе украинских земель в зависимость от России
В Ираке протестующие убили подростка и подвесили над площадью
Роберт Дауни-младший провел кастинг животных для нового «Доктора Дуллитла»
На саммите ЕС шесть часов спорили ради «климатической нейтральности»
Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем
В ГА ООН приняли три российские резолюции по демилитаризации космоса
Женщина украла ребенка, потому что побоялась сказать мужу о выкидыше
Зеленский ответил на фразу Путина «а у нас в квартире газ»
После испытаний американцами ракеты генсек ООН призвал страны к новому договору о РСМД
В Таиланде родился котенок с двумя головами
Зеленский отрицает, что давал интервью российскому телеканалу
В Госдуме оценили заявления депутата бундестага о «капитуляции» правительства Германии перед США
Зеленский заявил, что «может изменить и будет менять» Минские соглашения
В Турции назвали безответственным шагом резолюцию Сената США о признании геноцида армян
Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Экзитпол: На выборах в парламент Великобритании лидирует консервативная партия Бориса Джонсона
В Евросоюзе решили продлить санкции против России
«Успокойся, Грета, успокойся»: Трамп позавидовал Тунберг, ставшей человеком года
В США ввели санкции против сына президента Никарагуа