В Ираке протестующие убили подростка и подвесили над площадью

СЕГОДНЯ 06:09 2019-12-13T06:12:44+03:00

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Демонстранты в Ираке жестоко убили 16-летнего подростка, который якобы стрелял в участников протеста. О шокирующем случае написал в твиттер журналист Аббас Джума. Тело мальчика толпа избивала ногами и проволокла по площади.

- Они повесили его труп на столбе и делали радостные селфи, - написал журналист. - Говорят, что мальчик ранее открыл огонь по демонстрантам. Даже если так, линчевание в стиле ИГ (запрещенная в России террористическая организация) - по-моему это слишком.

Он добавил, что обвинить властей уже не получится, все что произошло, дело рук самих демонстрантов.

Народные протесты в Ираке начались с октября 2019 года. Власти Багдада вынуждены были ввести комендантский час. Только за пять дней протестов погибли около ста человек. Протестующие начали с мирной демонстрации - требовали смены правительства, жаловались на безработицу. Вскоре мероприятие переросло в потасовку с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU