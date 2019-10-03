Две ракеты взорвались в "зеленой зоне" Багдада

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-03T08:40:33+03:00

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Столица Ирака подверглась ракетным обстрелам. По меньшей мере два снаряда упали и взорвались в так называемой "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные объекты.

Первая ракета упала близ посольства Турции, вторая - на мосту аль-Харисийя. Премьер-министр страны Адель Абдул-Махди объявил комендантский час, который начал действовать рано утром в четверг, 3 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU