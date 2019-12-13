2019-12-13T08:13:33+03:00
Происшествия

Три человека погибли во время пожара в частном доме в Подмосковье

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Елена АКИМОВА
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В пожаре в Подмосковье погибли трое человекВ пожаре в Подмосковье погибли трое человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Подмосковье ночью, 13 декабря, сгорел частный дом. На пепелище спасатели обнаружили троих погибших.

ЧП произошло в городском округе Раменское Московской области. Сообщение на пульт дежурного поступило в 3:42 утра. Через несколько минут на месте были три пожарных машины, ликвидировать возгорание удалось через 40 минут.

Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Источник в экстренных службах уточнил телеканалу «360», что сейчас устанавливаются личности погибших. Это мужчина и две женщины. По какой причине в жилье возник огонь, тоже пока не понятно. На эти вопросы ответит экспертиза.

Этой же ночью страшный пожар в Алтайском крае унес жизни целой семьи. Погибли шесть человек, четверо из которых – дети. Не исключено, что погибших может оказаться больше.

По мнению сотрудников МЧС, наиболее вероятная причина пожара – не уследили за печкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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