В Шотландии скончался 14-летний актер из сериала «Чужестранка»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-13T12:01:46+03:00

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Юный актер Джек Бернс скончался в Шотландии на 15 году жизни. Тело подростка было найдено 1 декабря в доме в Гриноке, где он проживал вместе со своей семьей. Об этом сообщило руководство балетной школы, в которой занимался юноша.

«Джек был источником вдохновения для всех в Elite и тронул сердца тех, кто имел удовольствие работать и танцевать с ним с 2012 года. Мы и вся его семья, и друзья, естественно, полностью опустошены и не можем найти ни слов, ни ответов», - цитирует сообщение школы сайт телеканала «Звезда».

О причинах гибели молодого человека пока не сообщается. По предварительным данным, полиция не рассматривает криминальную версию смерти молодого актера.

Отметим, что Джек Бернс стал известным благодаря своим ролям с сериалах «Чужестранка» и «На виду», передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU