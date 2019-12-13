2019-12-13T13:12:32+03:00
Политика

Журнал Forbes оценил новейшую российскую подлодку Б-274

Эксперты подчеркнули, что она не похожа ни на одну американскую субмарину
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Журнал Forbes оценил новейшую российскую подлодку Б-274 Фото: РИА Новости / Алексей ДаничевЖурнал Forbes оценил новейшую российскую подлодку Б-274 Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
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Знаменитое американское издание Forbes оценило новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский", которая вошла в состав Тихоокеанского флота в ноябре 2019 года. Эксперты подчеркнули, что она не похожа ни на одну американскую субмарину.

Автор статьи пишет, что главной особенностью данной подлодки является дизель-электрическая энергетическая установка. Она включает в себя свинцово-кислотные аккумуляторы усиленного типа и дизельный генератор для их перезарядки.

Автор статьи заявляет, что американские ВМС в последний раз приняли на вооружение неатомную субмарину в 1950-х годах. Знаменитое издание также выделило компактные габариты и сравнительно небольшие расходы на содержание экипажа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что В США восхитились российской винтовкой. Американский эксперт считает, что НАТО не имеет сопоставимого российской СВДК вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Журнал Forbes оценил новейшую российскую подлодку Б-274
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