Зеленский предложил упростить получение гражданства для служащих ВСУ

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-13T12:31:17+03:00

Законопроект предлагает расширить круг тех лиц, кто может претендовать на гражданство по праву территориального происхождения Фото: REUTERS

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Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". Документ предполагает упрощение получения украинского гражданства для военнослужащих-контрактников ВСУ и политических беженцев из России.

Также в законопроекте предлагают снять с контрактников ВСУ обязанность предоставлять документы об уже осуществлённом отказе от имеющегося гражданства. Вместо этого, при получении паспорта Украины, они должны доказать, что процесс отказа от гражданства уже начат.

Такие же условия получения украинского гражданства предложены гражданам "государства-агрессора или государства-оккупанта и пострадавшими в своей стране от преследований". Также документ предлагает расширить круг лиц, имеющих право на получение гражданства Украины по рождению на территории страны и сократить список тех причин, которые могут помешать иностранцу получить гражданство, но которые от него не зависят.

Проект закона также предлагает изменение нескольких украинских законов и ввести обязанность предоставления декларации об отсутствии иностранного гражданства для тех, кто претендует на службу в правоохранительных органах, на должность чиновника, на работу в органах местного самоуправления и тому подобное.

Ранее сайт kp.ru писал о внесённом Зеленским законопроекте об импичменте, а также о "ворах в законе".

ИСТОЧНИК KP.RU