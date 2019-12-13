Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-13T13:28:50+03:00

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы "переписать" Минские соглашения, а конкретнее - пункт о контроле границ.

- Всё меняется в нашей жизни, - сказал Зеленский, отмечая, что с момента подписания предыдущего соглашения прошло четыре года.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента в ответ на это заявил, что для внесения любых изменений "нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашённые республики".

Песков также отметил, что в итоговом документе саммита "нормандской четвёрки" сказано, что Минские соглашения остаются основой работы нормандского формата, а её участники обязаны их полностью выполнять.

Напомним, что по документу сначала в Донбассе должны пройти выборы, а уже потом украинская сторона получает контроль над границей. Власти Украины хотят, чтобы было наоборот – сначала контроль, потом выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU