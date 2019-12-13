2019-12-13T13:28:50+03:00
Политика

Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь напомнил, что Минские соглашения - главный документ нормандского саммита
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Кремле высказались о заявлении Зеленского изменить Минские соглашенияВ Кремле высказались о заявлении Зеленского изменить Минские соглашенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы "переписать" Минские соглашения, а конкретнее - пункт о контроле границ.

- Всё меняется в нашей жизни, - сказал Зеленский, отмечая, что с момента подписания предыдущего соглашения прошло четыре года.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента в ответ на это заявил, что для внесения любых изменений "нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашённые республики".

Песков также отметил, что в итоговом документе саммита "нормандской четвёрки" сказано, что Минские соглашения остаются основой работы нормандского формата, а её участники обязаны их полностью выполнять.

Напомним, что по документу сначала в Донбассе должны пройти выборы, а уже потом украинская сторона получает контроль над границей. Власти Украины хотят, чтобы было наоборот – сначала контроль, потом выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео задержания боевиков ИГ* в Москве
ФСБ: В Москве задержали пять боевиков ИГ* за подготовку терактов
В Австралии разработали устройство для реабилитации после инсульта
Законопроект о возрате продажи пива на стадионы принят в первом чтении
"Стало бы правильным решением": Захарова поддержала возможность возобновления авиарейсов с Грузией
Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве увеличилась до 7000 кв.м., его тушат с вертолётов
Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде
Криштиану Роналду больше не самый дорогой игрок
Турция и РФ близки к заключению соглашения о новых поставках С-400
"Ситуация очень неприятная": В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
В горящем складе на Варшавском шоссе взорвались баллоны: площадь пожара увеличилась до 3000 квадратных метров
В Москве в общежитии музыкального училища нашли тело 16-летней китаянки-пианистки
Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения
В Москве горят склады на Варшавском шоссе
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия
Минимум 25 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Германии
Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Ракки
Зеленский предложил упростить получение гражданства для служащих ВСУ
Журнал Forbes оценил новейшую российскую подлодку Б-274
Туалет в американском секторе МКС отремонтировали
В Шотландии скончался 14-летний актер из сериала «Чужестранка»
Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" продали за 4,6 млн рублей