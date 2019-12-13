2019-12-13T14:10:26+03:00
Спорт

Криштиану Роналду больше не самый дорогой игрок

Трансферная стоимость португальца упала из-за недостатка результативных действий на поле
Дарья КРЫЛОВА
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Криштиану РоналдуКриштиану РоналдуФото: REUTERS
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Ноябрь Роналду закончил без голов чемпионате Италии, а в Лиге Чемпионов забил всего один гол. Аналитики Transfermarkt каждый месяц составляют рейтинг игроков по степени их полезности для команды и пересчитывают трансферную стоимость.

Стоимость Роналду из-за неудачного сезона уменьшилась на 15 миллионов евро, составив 75 миллионов.

Сам игрок объясняет свою резко упавшую статистику игрой на команду. В частности, после ответной встречи с немецким «Байером» и забитого гола, Криштиану дал свои комментарии:

- Позади очередной вечер Лиги чемпионов. Это мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть. Но главное — это команда, – приводит его слова пресс-служба УЕФА.

На данный момент самым дорогим игроком Серии А является товарищ Криштиану по команде Пауло Дибала, его трансфер стоит 85 миллионов евро, вторым идет Лаутаро Мартинес: его трансфер подорожал с 40 до 80 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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