2019-12-13T15:07:49+03:00
Происшествия

Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве увеличилась до 7000 кв.м., его тушат с вертолётов

При тушении пострадал пожарный
Ася КУЗНЕЦОВА
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Площадь возгорания в складском здании около торгового центра "Коламбус" увеличилась с 3000 до 7000 кв.м. Также в здании обрушились конструкции на площади 300 кв.м.

Пресс-служба МЧС сообщает, что на месте работают 42 единицы спецтехники и более 120 человек личного состава. В своём Twitter-аккаунте ведомство сообщает, что на тушение пожара выслано 2 вертолёта Московского авиационного центра.

- При тушении пострадал пожарный, - сообщил ТАСС собеседник в экстренных службах Москвы.

Министерство также уточняет, что на место прибыла передвижная лаборатория главного управления МЧС для контроля вредных частиц продуктов горения. На данный момент превышения их предельно допустимой концентрации не выявлено.

Крупный пожар в Москве.Михаил ФРОЛОВ

Ранее сайт kp.ru писал, что 13 декабря около полудня в районе метро Пражская начался пожар в складском помещении. Внутри горящего склада взорвались несколько газовых баллонов.

В Москве у метро Пражская горит склад.Огнем охвачено 200 квадратных метров

ИСТОЧНИК KP.RU

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Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве увеличилась до 7000 кв.м., его тушат с вертолётов
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