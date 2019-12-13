2019-12-13T14:52:12+03:00
Наука

В Австралии разработали устройство для реабилитации после инсульта

Сенсорный гаджет в игровой форме помогает восстановить подвижность конечностей
Ольга МАТЫС
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Доктор Джефф Роджерс высоко оценил результаты первых испытаний нового устройства. Фото: кадр из видеоролика RMITДоктор Джефф Роджерс высоко оценил результаты первых испытаний нового устройства. Фото: кадр из видеоролика RMIT
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Австралийские разработчики создали новое приспособление для восстановления утраченных из-за черепно-мозговых травм или инсульта способностей двигаться. Как сообщают на сайте Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT), результаты первых испытаний устройства радуют: состояние испытуемых улучшалось в два, а то и три раза по сравнению с традиционной терапией.

Гаджет называется EDNA и представляет собой подобие крупного портативного планшета с сенсорным экраном, к которому подключены геометрические фигуры - их движениями по экрану нужно управлять, чтобы разрабатывать утраченную моторику. Как подчеркивают создатели устройства, для подобной терапии важен игровой элемент.

- Мы разработали EDNA таким образом, чтобы пациенты могли проводить терапию без ощущения, что это терапия, - рассказал ведущий исследователь университета Джонатан Дакворт.

Новое устройство можно использовать не только в клинике, но и в условиях домашней реабилитации. А также особенностью гаджета является продуманная обратная связь: данные об успехах пациента направляются на компьютер лечащему врачу, а он, в свою очередь, может усложнить или облегчить уровень заданий на планшете в зависимости от состояния больного.

Доктор Джефф Роджерс, нейропсихолог из Сиднейского университета, сказал, что инновационная технология принесла пациентам, перенесшим инсульт, результаты, превзошедшие все ожидания

- Мы тесно сотрудничали с пациентами в тестировании и разработке EDNA, чтобы обеспечить его фактическое использование, и мы действительно довольны результатами, - заявил он.

В Австралии придумали устройство для реабилитации после инсульта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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