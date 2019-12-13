Пожар на Варшавском шоссе локализовали
Пожар, начавшийся в складском здании около метро Пражская, локализован на площади 7000 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
- Пожар на складе локализован на площади 7 тыс. кв. м. К сожалению, пострадал один пожарный, - приводит ТАСС слова врио начальника Главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов.
Желтов уточнил, что пожарный получил травму ноги. Он также добавил, что среди гражданского населения пострадавших нет. В Главном управлении МЧС также отметили, что возгорание, усиленное ветром, сопровождалось взрывами и задымлением.
К тушению пожара были привлечены два вертолёта, 42 единицы спецтехники и более 130 человек личного состава.
Ранее сайт kp.ru писал о пожаре, начавшемся около полудня в московском районе Чертаново. Загорелся склад по адресу Варшавское шоссе, 129, к. 2. Во время пожара в здании обрушилась кровля.
Пожарный пострадал при ликвидации возгорания на складах в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU