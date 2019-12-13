Пожар на Варшавском шоссе локализовали

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-13T16:00:23+03:00

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Пожар, начавшийся в складском здании около метро Пражская, локализован на площади 7000 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

- Пожар на складе локализован на площади 7 тыс. кв. м. К сожалению, пострадал один пожарный, - приводит ТАСС слова врио начальника Главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов.

Желтов уточнил, что пожарный получил травму ноги. Он также добавил, что среди гражданского населения пострадавших нет. В Главном управлении МЧС также отметили, что возгорание, усиленное ветром, сопровождалось взрывами и задымлением.

К тушению пожара были привлечены два вертолёта, 42 единицы спецтехники и более 130 человек личного состава.

Ранее сайт kp.ru писал о пожаре, начавшемся около полудня в московском районе Чертаново. Загорелся склад по адресу Варшавское шоссе, 129, к. 2. Во время пожара в здании обрушилась кровля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749594" frameborder="0"></iframe> Пожарный пострадал при ликвидации возгорания на складах в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU