В Совфеде назвали ожидаемым продление ЕС санкций против России

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-13T16:12:17+03:00

В Совфеде отметили, что не удивлены продлением санкций против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал ожидаемым продление срока антироссийских санкций.

Политик отметил, что Евросоюз остается «в заложниках собственной ложной интерпретации причин, хода и перспектив урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».

- Изначально была принята ложная позиция и теперь многие не в состоянии из нее выбраться. Европарламент продолжает стоять на черно-белой позиции, где все белые цвета достаются Украине, а все черные России, - комментирует сенатор ИА "НСН".

По мнению Косачева, это вредит дальнейшему урегулированию конфликта и затрудняет переговоры по Донбассу.

- Это решение вызывает глубочайшее сожаление, но оно предсказуемое, понятное, и не имеет никакой добавленной ценности… Выбирая между интересами спекулирования конфликтом на юго-востоке Украины и интересами сохранения собственного лидерства в Евросоюзе, и Франция и Германия к глубокому сожалению, выберут второй, - резюмирует Косачев.

Ранее сообщалось, что антироссийские санкции Евросоюза будут действовать еще полгода. Решение о продлении ограничительных мер приняли в четверг 12 декабря в альянсе.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что продление ЕС экономических санкций против РФ не несет никаких угроз для страны.

ИСТОЧНИК KP.RU