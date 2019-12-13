В Совфеде назвали ожидаемым продление ЕС санкций против России
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал ожидаемым продление срока антироссийских санкций.
Политик отметил, что Евросоюз остается «в заложниках собственной ложной интерпретации причин, хода и перспектив урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».
- Изначально была принята ложная позиция и теперь многие не в состоянии из нее выбраться. Европарламент продолжает стоять на черно-белой позиции, где все белые цвета достаются Украине, а все черные России, - комментирует сенатор ИА "НСН".
По мнению Косачева, это вредит дальнейшему урегулированию конфликта и затрудняет переговоры по Донбассу.
- Это решение вызывает глубочайшее сожаление, но оно предсказуемое, понятное, и не имеет никакой добавленной ценности… Выбирая между интересами спекулирования конфликтом на юго-востоке Украины и интересами сохранения собственного лидерства в Евросоюзе, и Франция и Германия к глубокому сожалению, выберут второй, - резюмирует Косачев.
Ранее сообщалось, что антироссийские санкции Евросоюза будут действовать еще полгода. Решение о продлении ограничительных мер приняли в четверг 12 декабря в альянсе.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что продление ЕС экономических санкций против РФ не несет никаких угроз для страны.
ИСТОЧНИК KP.RU