Поезда предложили оборудовать курилками

СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-13T16:37:04+03:00

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После принятия Госдумой в третьем, окончательном, чтении закона о возврате мест для курения в аэропортах, сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила добавить курилки также и в поезда.

Комментирую закон, в движении за права курильщиков отметили, что Движение всегда выступали за подобное решение и предлагали "максимально далеко развести курящих и некурящих". Беклемищева считает принятый закон шагом в правильном направлении, потому что люди и так лишены права курения на борту самолёта, и перед длительным перелётом у них появится возможность сделать это хотя бы в аэропорту.

- Ещё бы мы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков, - сказала RT Ольга Беклемищева.

Ранее сайт kp.ru писал о принятом Госдумой законе о возврате курилок в аэропорты Москвы и о том, что закон вступит в силу уже в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU