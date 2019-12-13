На Вотчине российского Деда Мороза ожидают новогоднего наплыва гостей

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-13T16:50:44+03:00

На родину Деда Мороза в Великий Устюг в период новогодних праздников с 21 декабря по 6 января будет отправлено 17 специализированных туристских поездов, дополнительно к регулярным маршрутам

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«В зимнем турсезоне 2019-2020 запланированы 17 дополнительных составов с детскими и семейными туристскими группами из разных городов России, это около семи тысяч человек. В прошедшем сезоне мы принимали на Вотчине пассажиров 13 железнодорожных составов, порядка четырех тысяч человек. На этот раз помимо количества составов увеличилось и количество вагонов в каждом из них»,- рассказал начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Он пояснил, что туристские поезда на родину Деда Мороза формируются ежегодно в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Челябинске, Ижевске, Екатеринбурге. В этом году конечной точкой для шести поездов станет вокзал Великого Устюга, остальные придут на станции Котлас-Южный и Ядриха, находящуюся на полпути от Котласа до Устюга. Расписание составлено так, что туристы приедут в Устюг утром, на Вотчину и знакомство с городом у них будет целый день, а поздно вечером поезд отправится обратно.

Кроме пассажиров специализированных составов в Устюге готовятся принять туристов, приехавших регулярными маршрутами поездов, а также на личном автомобильном транспорте. Всего в предстоящем новогоднем сезоне в Великом Устюге ожидают около 25 тысяч гостей.