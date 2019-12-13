Угрозы о взрывах поступили в Пушкинский музей и ГИТИС

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-13T17:20:19+03:00

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Пять объектов культуры, среди которых есть Государственный музей имени Пушкина, Саввинское подворье и ГИТИС, получили 13 декабря угрозы о минировании.

- В настоящее время сообщение с угрозой взрыва получили Театральный институт им. Б. Щукина, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Саввинское подворье, Российский институт театрального искусства - ГИТИС, а также Государственный музей А.С. Пушкина, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

За день в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали более 10 школ и несколько районных судов. В каждом из объектов экстренные службы провели проверку здания и прилегающей территории и не нашли взрывчатки ни в одном из них. Все сообщения о минировании оказались ложными.

Волна угроз о минировании началась 28 ноября. За это время было проверено почти три тысячи зданий, а эвакуировано было почти 300 тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru писал о восьми московских судах, эвакуированных после сообщений о минировании. Также за это время сообщалось об угрозе взрыва торговых центров и судов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU