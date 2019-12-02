В Москве "заминировали" два суда, ГУМ и "Афимолл"

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-02T12:06:27+03:00

Точное количество эвакуированных из всех зданий пока не сообщается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас идёт проверка всех учреждений, получивших письмо с угрозой

Изменить размер текста: A A

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах стали поступать около 11:00 2 декабря

- К 11:30 сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в ГУМ, ТЦ "Афимолл Сити", в Басманный и Лефортовский суды, - сказал Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

Количество эвакуированных людей неизвестно. По данным источника, объекты, в которые поступили угрозы, проходят проверку.

Ранее сообщалось о том, что Лефортовский суд Москвы эвакуируют из-за письма об угрозе минирования здания. В пресс-службе сообщили о том, что эвакуированы около 100 человек.

- На электронную почту суда поступило письмо с угрозой взрыва, все сотрудники и посетители суда эвакуированы из здания, - рассказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

С 28 ноября письма с угрозами о заложенной в здании взрывчатке получали ежедневно от двух до семи Московских судов. За прошедшую неделю было эвакуировано в общем более десятка судов столицы и Санкт-Петербурга. Все угрозы оказались ложными.

В конце сентября 363 учащихся одной из московских школ были отправлены по домам из-за ложной угрозы взрыва.

В октябре здание ВГТРК в Москве было эвакуировано после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU