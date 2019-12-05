2019-12-05T11:21:05+03:00
Происшествия

Восемь московских судов эвакуировали после сообщений о минировании

Угрозы поступили на электронную почту
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пока все поступившие сообщения с угрозами оказывались ложнымиПока все поступившие сообщения с угрозами оказывались ложнымиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве 5 декабря эвакуировали восемь зданий суда из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Люди выведены из Чертановского, Троицкого, Лефортовского, Гагариснкого, Хорошевского, Черёмушкинского, Таганского и Тимирязевского судов.

- На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы, - рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Представитель экстренных служб столицы отметил, что только из здания Хорошевского суда вывели около 60 человек.

Волна ложных сообщений о заложенной в зданиях судов и торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга началась 28 ноября. За это время угрозы взрыва получали ежедневно от двух до семи Московских судов. За прошедшую неделю было эвакуировано в общем более десятка судов столицы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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