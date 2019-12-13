Меркель заявила, что не видит причин для отмены антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-13T17:50:57+03:00

Прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе заметен, но недостаточно

Изменить размер текста: A A

Основания для снятия антироссийских санкций пока отсутствуют. Такой позиции придерживается канцлер Германии Ангела Меркель.

Выступая в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, она заявила, что прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе заметен, но этого недостаточно. Именно поэтому участники мероприятия единогласно высказались в пользу продления санкций против России.

"Я и президент [Франции] Эмманюэль Макрон вчера информировали об итогах встречи в "нормандском формате". Мы сказали, что есть определенный прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции", - цитирует ТАСС Меркель.

Сайт kp.ru писал, что действие санкций истекало в январе, однако на саммите Европейского союза в четверг, 12 декабря, было решено продлить их еще как минимум на полгода - до 31 июля 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749555" frameborder="0"></iframe> Евросоюз принял решение о продлении санкций против России.Ограничения будут действовать до 31 июля 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU