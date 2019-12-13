2019-12-13T17:50:57+03:00
Политика

Меркель заявила, что не видит причин для отмены антироссийских санкций

Прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе заметен, но недостаточно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Основания для снятия антироссийских санкций пока отсутствуют. Такой позиции придерживается канцлер Германии Ангела Меркель.

Выступая в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, она заявила, что прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе заметен, но этого недостаточно. Именно поэтому участники мероприятия единогласно высказались в пользу продления санкций против России.

"Я и президент [Франции] Эмманюэль Макрон вчера информировали об итогах встречи в "нормандском формате". Мы сказали, что есть определенный прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции", - цитирует ТАСС Меркель.

Сайт kp.ru писал, что действие санкций истекало в январе, однако на саммите Европейского союза в четверг, 12 декабря, было решено продлить их еще как минимум на полгода - до 31 июля 2020 года.

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России.Ограничения будут действовать до 31 июля 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РФ и Украина достигли предварительных договоренностей по транзиту газа
Россия, несмотря на запрет ВАДА, подаст заявку на проведение Кубка мира по регби
Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии
Меркель заявила, что не видит причин для отмены антироссийских санкций
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова
Угрозы о взрывах поступили в Пушкинский музей и ГИТИС
Песков: США "сломали" ДРСМД запуском запрещенной ракеты
На Вотчине российского Деда Мороза ожидают новогоднего наплыва гостей
Геннадий Онищенко объяснил, как победить убыль населения
Додон обсудит газовый вопрос с Путиным и Миллером
Поезда предложили оборудовать курилками
Сергей Собянин посетил производственную площадку экотехнопарка «Калуга»
Полиция Новой Зеландии нашла тела еще семи жертв извержения вулкана
В Совфеде назвали ожидаемым продление ЕС санкций против России
Пожар на Варшавском шоссе локализовали
Вологодские коровы выходят в рекордсменки
Кровавое окончание матча в Канаде: хоккеисту распороли ногу коньком
Русские женщины получают в подарок стихи, а хотят одежду и украшения
"Здесь надо не Путину жать руку": Песков отреагировал на слова Зеленского о Донбассе
Ключевая ставка снизилась до 6,25% годовых
Появилось видео задержания боевиков ИГ* в Москве
ФСБ: В Москве задержали пять боевиков ИГ* за подготовку терактов