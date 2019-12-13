Умер Дэнни Айелло из "Крестного отца 2"

СЕГОДНЯ 20:18 2019-12-13T20:44:31+03:00

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В США умер Дэнни Айелло - актер, исполнивший роль Тони Розато в фильме "Крестный отец 2" режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.

Артиста не стало в четверг, 12 декабря, в возрасте 86 лет. Печальную новость сообщил его представитель Трейси Миллер. Согласно данным журнала The Hollywood Reporter, причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

Дэнни Айелло начал свою актерскую карьеру довольно поздно - после 35 лет. Он часто играл довольно отвратительных типов. Например, в фильме Вуди Аллена "Пурпурная роза Каира" ему досталась роль грубого алкоголика, а в" Крестном отце 2" - гангстера.

Также он снялся в кинолентах "Однажды в Америке", "Дни радио", а за участие над картиной "Делай, как надо" даже был номинирован на Оскар как лучший актер второго плана.

ИСТОЧНИК KP.RU