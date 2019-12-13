В МЧС предупредили о гололеде в Москве

13 Дек. 23:24 2019-12-13T23:24:14+03:00

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Столичное МЧС предупредило о гололедице в Москве. По их данным, наледь на дорогах будет с вечера пятницы, 13 декабря до утра субботы, 14 декабря.

- По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до 9 часов утра 14 декабря по Москве местами ожидается морось, дымка, слабый гололед, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

В связи с этим специалисты дали несколько рекомендаций. В МЧС советовали водителям снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, чтобы избежать столкновения при торможении. Также, по их словам, стоит избегать внезапных маневров.

Сайт kp.ru писал, что синоптики спрогнозировали "красный декабрь" во многих регионах России. Температура будет выше нормы на 12-14 градусов. На этой неделе снега в столичном регионе точно ждать не стоит, а выпадет ли он к Новому году, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU