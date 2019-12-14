Полански заявил, что Вайнштейн испортил ему репутацию

СЕГОДНЯ 00:48 2019-12-14T00:48:40+03:00

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Известный режиссер Роман Полански заявил, что Харви Вайнштейн виновен в его испорченной репутации. По его словам, именно сотрудник пресс-службы кинопродюсера был "первым, кто стал говорить о том, что я насилую детей".

Более того Полански уверен, что у Вайнштейна были свои интересы. Якобы он способствовал всплытию обвинений в изнасиловании на поверхность, чтобы снизить шансы картины режиссера на получение премии "Оскар".

- Я знаю, что в 2003 году Вайнштейн запаниковал, когда узнал, что "Пианист" получил две премии Британской академии кино и телевидения, в том числе в категории "лучший фильм". А у Вайнштейна на "Оскар" было номинировано два фильма, и она запустил кампанию, чтобы история с BAFTA не повторилась в Голливуде, - заявил Полански в интервью для Paris Match.

Польский режиссер добавил, что именно Вайнштейн раскопал историю 26-летней давности, но это не помогло ему сбить шансы Полански на "Оскар". Премию ему все же вручили.

Напомним, что сайт kp.ru писал об обвинении Полански в педофилии. Сначала речь шла о малолетней фотомодели Саманте Геймер, потом аналогичные обвинения выдвинула британская актриса Шарлотта Льюис, которой на момент надругательства, по ее словами, было 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU