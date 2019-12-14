2019-12-14T01:21:30+03:00
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Колин Ферт расстался со своей женой

Актер был в браке с Ливией Джуджолли 22 года
Мария ИГНАТЬЕВА
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Колин Ферт расстался со своей женойКолин Ферт расстался со своей женойФото: REUTERS
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Зарубежные СМИ сообщили о расставании 59-летнего Колина Ферта его и 50-летней супруги Ливии Джуджолли. Издания ссылаются на официальных представителей актера и его жены.

- Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Он просят оставить их частную жизнь в покое. Дальнейших комментариев не будет, - цитирует Daily Telegraph представителей супругов.

Пара решила расстаться после 22 лет брака. У Ферта и Джуджолли растут двое сыновей.

Сайт kp.ru писал ранее, что британский актер Колин Ферт награжден прериями "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA за роль король Великобритании Георга VI в ленте "Король говорит!". Он также был номинирован на "Оскар" за роль в фильме "Одинокий мужчина". Снимался в лентах "Дневник Бриджет Джонс", "Kingsman".

ИСТОЧНИК KP.RU

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