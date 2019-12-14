Украина внесет изменения о децентрализации на всей территории страны в конституцию
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готовится внести изменения в конституцию в части децентрализации на всей территории страны.
- Украина предана договоренностям. Мы все равно идем на изменения в конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине, - сообщил политик, выступая эфире телеканала "Интер".
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в пятницу, 13 декабря. Однако на официальном сайте правительства и парламента пока не опубликован текст документа.
Как писал ранее сайт kp.ru Зеленский предлагает децентрализацию вместо особого статуса Донбассу, о котором договорились на переговорах во Франции. В ДНР это предложение президента Украины отвергли. Отмечалось, что таким образом глава государства пытается подменить предусмотренную Минскими договоренностями конституционную реформу, которая должна закрепить в основном законе особый статус Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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