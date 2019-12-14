СЕГОДНЯ 01:46 2019-12-14T01:46:22+03:00

Украина внесет изменения о децентрализации на всей территории страны в конституцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готовится внести изменения в конституцию в части децентрализации на всей территории страны.

- Украина предана договоренностям. Мы все равно идем на изменения в конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине, - сообщил политик, выступая эфире телеканала "Интер".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в пятницу, 13 декабря. Однако на официальном сайте правительства и парламента пока не опубликован текст документа.

Как писал ранее сайт kp.ru Зеленский предлагает децентрализацию вместо особого статуса Донбассу, о котором договорились на переговорах во Франции. В ДНР это предложение президента Украины отвергли. Отмечалось, что таким образом глава государства пытается подменить предусмотренную Минскими договоренностями конституционную реформу, которая должна закрепить в основном законе особый статус Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU