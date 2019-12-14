2019-12-14T03:55:08+03:00
Общество

Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека

Образ жизни и достижения в медицине за последние столетия позволили увеличить срок вдвое
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человекаУченые выяснили, какова продолжительность жизни человекаФото: Иван ВИСЛОВ
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Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии выяснили, какова продолжительность жизни вида позвоночных. Открытие они смогли сделать, основываясь на ДНК. По их словам, максимальная естественная продолжительность жизни человека составляет всего 38 лет. Однако, благодаря достижениям в медицине и изменениям в образе жизни, эту цифру за последние столетия удалось увеличить вдвое.

- Используя данные о продолжительности жизни 262 различных видов позвоночных, мы смогли точно предсказать ее, исходя из процессов метилирования ДНК, происходящих в 42 различных генах. Эти гены, вероятно, будут хорошим стимулом для изучения процесса старения, которое имеет огромное биомедицинское и экологическое значении, -цитирует исследователей журнал Scientific Reports.

По словам ученого, если известна последовательность генома вида, то можно оценить его продолжительность жизни. Эксперты проверили действие "генетических часов" не только на геномах людей, но и других позвоночных, как живых, так и вымерших. Они обнаружили, что гренландский кит, самое долгоживущее млекопитающее на Земле, может прожить 268 лет - почти на 60 лет дольше, чем считалось ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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