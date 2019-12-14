Очки Джона Леннона продали за 180 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 05:41 2019-12-14T05:41:42+03:00

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На аукционе Sotheby's с молотка ушли знаменитые круглые очки Джона Леннона. Как сообщается на сайте аукционного дома, новый обладатель аксессуара заплатил за них 137, 5 тысяч фунтов стерлингов. В рублевом эквиваленте это около 11, 5 миллионов рублей.

Отмечается, что музыканту пара круглых очков досталась в 1966 году, когда он готовился к роли в фильме Ричарда Лестера "Как я выиграл войну". Вскоре этот аксессуар стал прочно ассоциироваться с образом музыканта.

На продажу очки выставил водитель барабанщика Beatles Алан Херринг. Он рассказал, что аксессуар попал к нему летом 1968 года. В описании к лоту было примечание: Леннон оставил очки на заднем сиденье машины, когда выходил из нее. Как вспомнил водитель, одна линза выпала, но музыкант сказал, что ремонтировать их не нужно. Аксессуар нужен был лишь для съемок.

ИСТОЧНИК KP.RU