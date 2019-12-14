Эксперты рассказали, какие продукты вызывают бессонницу
Исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете рассказали, какие продукты вызывают бессонницу. Согласно их данным, к проблемам со сном приводит употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных.
Как пишет MedicalXpress, исследователи проанализировали данные примерно 50 тысяч женщин, рассказавших о своем рационе питания. В итоге эксперты пришли к выводу, что для хорошего сна лучше отказаться или меньше употреблять сахар, белый хлеб и рис. Эти продукты повышают сахар в крови, что и приводит к бессоннице.
Специалисты объяснили, что организм выпускает инсулин в попытке снизить уровень сахара в крови. Это приводит к выбросу гормонов, среди которых адреналин и кортизол, а они и провоцируют это состояние. Ученые рекомендовали есть овощи и фрукты. Эти продукты, по их словам, хорошо влияют на сон.
ИСТОЧНИК KP.RU