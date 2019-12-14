2019-12-14T06:29:55+03:00
Общество

Эксперты рассказали, какие продукты вызывают бессонницу

Исследователи изучили данные 50 тысяч женщин
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты рассказали, какие продукты вызывают бессонницуЭксперты рассказали, какие продукты вызывают бессонницуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете рассказали, какие продукты вызывают бессонницу. Согласно их данным, к проблемам со сном приводит употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных.

Как пишет MedicalXpress, исследователи проанализировали данные примерно 50 тысяч женщин, рассказавших о своем рационе питания. В итоге эксперты пришли к выводу, что для хорошего сна лучше отказаться или меньше употреблять сахар, белый хлеб и рис. Эти продукты повышают сахар в крови, что и приводит к бессоннице.

Специалисты объяснили, что организм выпускает инсулин в попытке снизить уровень сахара в крови. Это приводит к выбросу гормонов, среди которых адреналин и кортизол, а они и провоцируют это состояние. Ученые рекомендовали есть овощи и фрукты. Эти продукты, по их словам, хорошо влияют на сон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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