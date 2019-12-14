СЕГОДНЯ 06:42 2019-12-14T06:42:35+03:00

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 миллионов долларов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Министерству финансов подписать соглашение с Китаем о кредите в размере 3,5 миллиардов юаней. Это около 500 миллионов долларов. Согласно проекту договора, заем предоставляется на пять лет.

- В целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 миллиарда китайских юаней сроком на пять лет, - говорится в документе.

Сайт kp.ru писал ранее о позиции белорусского президента относительно отношений с КНР. Он заявлял, что Китай всегда может рассчитывать на поддержку республики в любой сфере, как и Белоруссия всегда уверена в поддержке со стороны КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU